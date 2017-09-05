Департамент финансов прокомментировал принятое на сегодняшней сессии решение по бюджету

15:32 / 20.09.2017

ОДЕССА, 20 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Департамент финансов Одесского горсовета прокомментировал принятое на сегодняшней сессии решение по бюджету, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 20 сентября, в Департаменте финансов Одесского городского совета.

В комментарии, в частности, отмечается: «На сессии Одесского городского совета, которая состоялась 20 сентября 2017 года, принято решение Одесского городского совета «О внесении изменений в решение Одесского городского совета от 07 декабря 2016 года №1323-VIІ «О бюджете города Одессы на 2017 год».

Фактически изменения были внесены в части объема межбюджетных трансфертов, а также перераспределения средств в пределах утверждённого объема бюджета города Одессы.

Распределение средств кредита, увеличение как доходной, так и расходной частей бюджета за счет кредита в размере 1,0 млрд. грн. исключено — согласно поправке постоянной комиссии Одесского городского совета по вопросам планирования, бюджета и финансов».

Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», на начавшейся сегодня сессии горсовет успел утвердить буквально два проекта, после чего в заседании был объявлен перерыв на неопределённое время. Мэр заявил о необходимости общения депутатского корпуса с пришедшими к горсовету людьми, а также о проведении совещания с руководителями фракций у него в кабинете.

Спустя некоторое время в здание прорвались активисты, требовавшие отставки мэра.

Заседание пока не возобновлено.