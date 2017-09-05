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Департамент финансов прокомментировал принятое на сегодняшней сессии решение по бюджету
15:32 / 20.09.2017
ОДЕССА, 20 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Департамент финансов Одесского горсовета прокомментировал принятое на сегодняшней сессии решение по бюджету, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 20 сентября, в Департаменте финансов Одесского городского совета.
В комментарии, в частности, отмечается: «На сессии Одесского городского совета, которая состоялась 20 сентября 2017 года, принято решение Одесского городского совета «О внесении изменений в решение Одесского городского совета от 07 декабря 2016 года №1323-VIІ «О бюджете города Одессы на 2017 год».
Фактически изменения были внесены в части объема межбюджетных трансфертов, а также перераспределения средств в пределах утверждённого объема бюджета города Одессы.
Распределение средств кредита, увеличение как доходной, так и расходной частей бюджета за счет кредита в размере 1,0 млрд. грн. исключено — согласно поправке постоянной комиссии Одесского городского совета по вопросам планирования, бюджета и финансов».
Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», на начавшейся сегодня сессии горсовет успел утвердить буквально два проекта, после чего в заседании был объявлен перерыв на неопределённое время. Мэр заявил о необходимости общения депутатского корпуса с пришедшими к горсовету людьми, а также о проведении совещания с руководителями фракций у него в кабинете.
Спустя некоторое время в здание прорвались активисты, требовавшие отставки мэра.
Заседание пока не возобновлено.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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