Одесса > Новости > Финансы Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 19 сентября 11:43 / 19.09.2017 ОДЕССА, 19 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 19 сентября, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре». USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR) покупка продажа покупка продажа покупка продажа НБУ 2618.0679 — 3128.0675 — 4.5433 — Банк «Восток» 2590,00 2620,00 3110,00 3150,00 4,200 4,600 Банк «Пивденный» 2605,00 2625,00 3090,00 3170,00 4,100 4,800 ПАО «Марфин Банк» 2601,00 2619,00 3080,00 3135,00 2,000 4,530 КБ «Мистобанк» 2605,00 2635,00 3090,00 3150,00 4,200 4,600 АКБ «ОТП Банк» 2600,00 2620,00 3100,00 3150,00 — — АТ «Ощадбанк» 2600,00 2642,00 3075,00 3150,00 3,650 4,580 «ПриватБанк» 2605,00 2630,00 3115,00 3155,00 4,450 4,700 АТ «Райффайзен Банк Аваль» 2605,00 2640,00 3105,00 3160,00 4,470 4,570 «7 километр» 2620,00 2630,00 3105,00 3155,00 4,400 4,500 «Книжка» 2610,00 2630,00 3100,00 3160,00 4,400 4,600 версия для печати