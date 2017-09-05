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Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 8 сентября
11:53 / 08.09.2017

ОДЕССА, 08 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 8 сентября, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре».

USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR)
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
НБУ 2600.3183 3112.8410 4.5507
Банк «Восток» 2610,00 2660,00 3130,00 3175,00 4,300 4,600
Банк «Пивденный» 2600,00 2640,00 3114,00 3214,00 3,900 4,600
ПАО «Марфин Банк» 2612,00 2646,00 3115,00 3169,00 2,000 5,800
КБ «Мистобанк» 2610,00 2650,00 3090,00 3170,00 4,200 4,600
АКБ «ОТП Банк» 2600,00 2640,00 3120,00 3195,00
АТ «Ощадбанк» 2600,00 2652,00 3050,00 3165,00 3,650 4,570
«ПриватБанк» 2605,00 2650,00 3105,00 3180,00 4,450 4,700
АТ «Райффайзен Банк Аваль» 2590,00 2645,00 3090,00 3210,00 4,500 4,650
«7 километр» Выходной
«Книжка» 2625,00 2650,00 3120,00 3175,00 4,400 4,600

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Пётр Липовенко
«Одесский аэропорт станет мировой «жемчужиной у моря»», — глава Ассоциации «Аэропорты Украины»
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
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