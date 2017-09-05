Мэрия пояснила, на какие цели планирует привлечь миллиардный кредит

09:36 / 08.09.2017

ОДЕССА, 08 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В мэрии прошло обсуждение проекта решения сессии Одесского городского совета «Об осуществлении местного заимствования в бюджет города Одессы в 2017 году», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 8 сентября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, 7 сентября в Одесском городском совете руководители исполнительных органов и депутаты Одесского городского совета обсудили проект решения «Об осуществлении местного заимствования в бюджет города Одессы в 2017 году», который планируется вынести на сессию Одесского городского совета 20 сентября.

Проектом предусматривается привлечение заемных средств от ПАО АБ «Укргазбанк» в виде кредита в размере 1 млрд. гривен сроком на 5 лет. Кредитные средства планируется направить на реализацию ряда социально значимых и инфраструктурных объектов.

Руководитель департамента финансов Одесского городского совета Светлана Бедрега отметила, что «с учетом показателей роста бюджета развития за последние три года ежегодные расходы на погашение долга не приведут к потере платежеспособности бюджета города Одессы и возникновению задолженности». При этом город сможет уже в ближайшее время реализовать проекты, которые ожидают одесситы. Если же проекты из-за отсутствия возможности финансирования будут отложены на последующие годы, то есть большая вероятность, что инфляционная составляющая потребует пересмотра проектно-сметной документации в сторону удорожания. А с учетом анализа предыдущих годов прогнозируемая сумма удорожания практически нивелирует предлагаемый банком процент по кредиту.

В ходе дискуссии депутаты обсудили социальную важность предложенных проектов и необходимость их реализации, а также преимущества и возможные риски в случае кредитного заимствования.

Городской голова Геннадий Труханов предложил обсудить проект решения о привлечении кредитных средств на заседаниях депутатских фракций.

В частности, кредитные средства предлагается направить на следующие проекты: проведение ремонтных работ для подготовки тепловых сетей к отопительному сезону; замена и модернизация лифтов; ремонт, реконструкция и строительство объектов социальной инфраструктуры (школ на пос. Котовского и ул. Маршала Говорова, жилого дома на пос. Котовского для лиц, которые в соответствии с законодательством нуждаются в улучшении жилищных условий; проектирование и капремонт Новоаркадиевского коллектора; ремонтно-реставрационные работы в Доме Руссова; реставрация фасадов и кровель зданий в исторической части города); улучшение качества улично-дорожного покрытия и строительство велодорожек (в том числе на ул. Ришельевской и ул. Преображенской).