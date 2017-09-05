Одесса > Новости > Финансы Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 5 сентября 11:52 / 05.09.2017 ОДЕССА, 05 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 5 сентября, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре». USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR) покупка продажа покупка продажа покупка продажа НБУ 2590.6249 — 3084.1389 — 4.4835 — Банк «Восток» 2590,00 2625,00 3050,00 3110,00 4,200 4,500 Банк «Пивденный» 2575,00 2610,00 3044,00 3124,00 3,750 4,450 ПАО «Марфин Банк» 2579,00 2615,00 3030,00 3110,00 2,000 5,400 КБ «Мистобанк» 2580,00 2630,00 3030,00 3100,00 4,100 4,500 АКБ «ОТП Банк» 2580,00 2620,00 3055,00 3130,00 — — АТ «Ощадбанк» 2580,00 2635,00 2995,00 3100,00 3,600 4,500 «ПриватБанк» 2580,00 2620,00 3060,00 3120,00 4,350 4,650 АТ «Райффайзен Банк Аваль» 2570,00 2625,00 3040,00 3130,00 4,380 4,530 «7 километр» 2610,00 2625,00 3060,00 3100,00 4,400 4,600 «Книжка» 2600,00 2630,00 3050,00 3100,00 4,400 4,600 версия для печати