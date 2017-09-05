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Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 5 сентября
11:52 / 05.09.2017

ОДЕССА, 05 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 5 сентября, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре».

USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR)
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
НБУ 2590.6249 3084.1389 4.4835
Банк «Восток» 2590,00 2625,00 3050,00 3110,00 4,200 4,500
Банк «Пивденный» 2575,00 2610,00 3044,00 3124,00 3,750 4,450
ПАО «Марфин Банк» 2579,00 2615,00 3030,00 3110,00 2,000 5,400
КБ «Мистобанк» 2580,00 2630,00 3030,00 3100,00 4,100 4,500
АКБ «ОТП Банк» 2580,00 2620,00 3055,00 3130,00
АТ «Ощадбанк» 2580,00 2635,00 2995,00 3100,00 3,600 4,500
«ПриватБанк» 2580,00 2620,00 3060,00 3120,00 4,350 4,650
АТ «Райффайзен Банк Аваль» 2570,00 2625,00 3040,00 3130,00 4,380 4,530
«7 километр» 2610,00 2625,00 3060,00 3100,00 4,400 4,600
«Книжка» 2600,00 2630,00 3050,00 3100,00 4,400 4,600

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Пётр Липовенко
«Одесский аэропорт станет мировой «жемчужиной у моря»», — глава Ассоциации «Аэропорты Украины»
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
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