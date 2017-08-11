Одесса > Новости > Финансы Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 1 сентября 11:59 / 01.09.2017 ОДЕССА, 01 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 1 сентября, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре». USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR) покупка продажа покупка продажа покупка продажа НБУ 2569.3957 — 3038.3104 — 4.3887 — Банк «Восток» 2550,00 2580,00 3020,00 3060,00 4,100 4,400 Банк «Пивденный» 2557,00 2590,00 3025,00 3075,00 3,750 4,350 ПАО «Марфин Банк» 2561,00 2582,00 3020,00 3065,00 2,000 5,200 КБ «Мистобанк» 2550,00 2580,00 3010,00 3080,00 4,100 4,400 АКБ «ОТП Банк» 2557,00 2577,00 3030,00 3075,00 — — АТ «Ощадбанк» 2550,00 2580,00 2970,00 3070,00 3,570 4,400 «ПриватБанк» 2550,00 2580,00 3020,00 3070,00 4,200 4,600 АТ «Райффайзен Банк Аваль» 2550,00 2580,00 3020,00 3070,00 4,300 4,400 «7 километр» Выходной — — — — — «Книжка» 2550,00 2575,00 3015,00 3080,00 4,200 4,300 версия для печати