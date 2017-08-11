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Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 1 сентября
11:59 / 01.09.2017
ОДЕССА, 01 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 1 сентября, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре».
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Сергей Гриневецкий
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