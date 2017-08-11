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Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 1 сентября
11:59 / 01.09.2017

ОДЕССА, 01 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 1 сентября, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре».

USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR)
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
НБУ 2569.3957 3038.3104 4.3887
Банк «Восток» 2550,00 2580,00 3020,00 3060,00 4,100 4,400
Банк «Пивденный» 2557,00 2590,00 3025,00 3075,00 3,750 4,350
ПАО «Марфин Банк» 2561,00 2582,00 3020,00 3065,00 2,000 5,200
КБ «Мистобанк» 2550,00 2580,00 3010,00 3080,00 4,100 4,400
АКБ «ОТП Банк» 2557,00 2577,00 3030,00 3075,00
АТ «Ощадбанк» 2550,00 2580,00 2970,00 3070,00 3,570 4,400
«ПриватБанк» 2550,00 2580,00 3020,00 3070,00 4,200 4,600
АТ «Райффайзен Банк Аваль» 2550,00 2580,00 3020,00 3070,00 4,300 4,400
«7 километр» Выходной
«Книжка» 2550,00 2575,00 3015,00 3080,00 4,200 4,300

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