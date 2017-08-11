Одесса > Новости > Финансы Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 31 августа 11:50 / 31.08.2017 ОДЕССА, 31 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 31 августа, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре». USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR) покупка продажа покупка продажа покупка продажа НБУ 2557.9541 — 3048.0581 — 4.3554 — Банк «Восток» 2550,00 2575,00 3000,00 3050,00 4,100 4,400 Банк «Пивденный» 2557,00 2590,00 3015,00 3075,00 3,750 4,350 ПАО «Марфин Банк» 2553,00 2573,00 3020,00 3065,00 2,000 5,200 КБ «Мистобанк» 2550,00 2580,00 3010,00 3080,00 4,100 4,400 АКБ «ОТП Банк» 2550,00 2570,00 3020,00 3065,00 — — АТ «Ощадбанк» 2537,00 2575,00 2970,00 3070,00 3,550 4,370 «ПриватБанк» 2545,00 2575,00 3010,00 3070,00 4,150 4,500 АТ «Райффайзен Банк Аваль» 2545,00 2575,00 3010,00 3070,00 4,250 4,370 «7 километр» 2555,00 2565,00 3030,00 3080,00 4,200 4,300 «Книжка» 2550,00 2570,00 3020,00 3080,00 4,200 4,300 версия для печати