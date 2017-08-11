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Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 30 августа
11:51 / 30.08.2017

ОДЕССА, 30 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 30 августа, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре».

USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR)
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
НБУ 2544.0576 3065.0806 4.3464
Банк «Восток» 2540,00 2560,00 3000,00 3050,00 4,100 4,300
Банк «Пивденный» 2552,00 2562,00 3044,00 3058,00 3,700 4,500
ПАО «Марфин Банк» 2540,00 2557,00 3020,00 3075,00 2,000 5,200
КБ «Мистобанк» 2540,00 2580,00 3010,00 3080,00 4,100 4,400
АКБ «ОТП Банк» 2540,00 2555,00 3020,00 3065,00
АТ «Ощадбанк» 2532,00 2570,00 2970,00 3075,00 3,550 4,360
«ПриватБанк» 2540,00 2570,00 3010,00 3070,00 4,150 4,500
АТ «Райффайзен Банк Аваль» 2540,00 2570,00 3010,00 3090,00 4,250 4,370
«7 километр» 2555,00 2565,00 3030,00 3080,00 4,200 4,300
«Книжка» 2550,00 2570,00 3020,00 3080,00 4,200 4,300

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Мнения
Сергей Гриневецкий
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