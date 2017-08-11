ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Последнее видео
Круглий стіл «Журналістські розслідування в Одесі»:
Инфографика
Курсы валют. Доллар США. Покупка:
Погода




Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 28 августа
11:51 / 28.08.2017

ОДЕССА, 28 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 28 августа, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре».

USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR)
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
НБУ 2554.5580 3014.1230 4.3202
Банк «Восток» 2540,00 2565,00 2990,00 3040,00 4,000 4,300
Банк «Пивденный» 2545,00 2562,00 3018,00 3078,00 3,750 4,350
ПАО «Марфин Банк» 2540,00 2562,00 2970,00 3025,00 2,000 5,200
КБ «Мистобанк» 2538,00 2580,00 2970,00 3050,00 4,000 4,400
АКБ «ОТП Банк» 2545,00 2565,00 3015,00 3065,00
АТ «Ощадбанк» 2535,00 2575,00 2955,00 3030,00 3,630 4,330
«ПриватБанк» 2540,00 2570,00 3000,00 3070,00 4,150 4,500
АТ «Райффайзен Банк Аваль» 2540,00 2575,00 2950,00 3060,00 4,180 4,380
«7 километр» 2560,00 2570,00 3020,00 3070,00 4,200 4,300
«Книжка» 2550,00 2570,00 3010,00 3070,00 4,200 4,300

версия для печати
Поиск:
расширенный

Мнения
Сергей Гриневецкий
ПАМЯТИ ДРУГА....
11 августа скорбный день — день, когда несколько подлых выстрелов оборвали жизнь человека и журналиста Бориса Деревянко. Прошло двадцать лет, а мы по-прежнему собираемся у его могилы на втором христианском кладбище...

 
Loading...

Последние новости:
17:01 28.08.2017
«ПТУ Одесской области будут готовить ИТ-специалистов и дорожных работников», — губернатор
16:46 28.08.2017
202 малыша родились в Одессе на прошедшей неделе
15:15 28.08.2017
Фестиваль «Рыжий Город» стартует вечером 30 августа возле Дюка
14:47 28.08.2017
Грозовые дожди ожидаются ночью по области
14:22 28.08.2017
Задержан мужчина, который передал ложное сообщение о минировании вокзала и сознался в краже обуви


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.995