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Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 21 августа
11:48 / 21.08.2017

ОДЕССА, 21 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 21 августа, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре».

USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR)
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
НБУ 2549.0401 2992.5731 4.2941
Банк «Восток» 2530,00 2560,00 2970,00 3005,00 4,000 4,250
Банк «Пивденный» 2538,00 2562,00 2978,00 3038,00 3,900 4,400
ПАО «Марфин Банк» 2535,00 2558,00 2960,00 3000,00 2,000 5,200
КБ «Мистобанк» 2540,00 2600,00 2960,00 3050,00 4,000 4,350
АКБ «ОТП Банк» 2535,00 2560,00 2970,00 3020,00
АТ «Ощадбанк» 2535,00 2568,00 2945,00 3015,00 3,630 4,310
«ПриватБанк» 2530,00 2555,00 2960,00 3000,00 4,150 4,500
АТ «Райффайзен Банк Аваль» 2535,00 2570,00 2950,00 3020,00 4,150 4,350
«7 километр» 2560,00 2570,00 2985,00 3035,00 4,200 4,300
«Книжка» 2550,00 2570,00 2970,00 3030,00 4,200 4,300

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