|
|
Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 17 августа
11:55 / 17.08.2017
ОДЕССА, 17 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 17 августа, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре».
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
11 августа скорбный день — день, когда несколько подлых выстрелов оборвали жизнь человека и журналиста Бориса Деревянко. Прошло двадцать лет, а мы по-прежнему собираемся у его могилы на втором христианском кладбище...
Loading...
Последние новости:
16:24 17.08.2017
«Одесская школа греко-римской борьбы стабильно показывает серьёзные результаты на мировых первенствах», — мнение
15:47 17.08.2017
15:14 17.08.2017
14:09 17.08.2017
12:36 17.08.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.654
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»