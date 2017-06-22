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Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 9 августа
11:47 / 09.08.2017

ОДЕССА, 09 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 9 августа, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре».

USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR)
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
НБУ 2573,2557 3040,0443 4,2896
Банк «Восток» 2550,00 2580,00 2990,00 3040,00 4,100 4,250
Банк «Пивденный» 2565,00 2579,00 2988,00 3050,00 3,900 4,400
ПАО «Марфин Банк» 2561,00 2578,00 2991,00 3035,00 2,000 5,200
КБ «Мистобанк» 2560,00 2600,00 2990,00 3065,00 4,000 4,350
АКБ «ОТП Банк» 2560,00 2580,00 2995,00 3045,00
АТ «Ощадбанк» 2562,00 2595,00 2975,00 3050,00 3,700 4,300
«ПриватБанк» 2558,00 2590,00 2980,00 3040,00 4,150 4,500
АТ «Райффайзен Банк Аваль» 2560,00 2590,00 3010,00 3070,00 4,150 4,350
«7 километр» 2570,00 2580,00 3005,00 3055,00 4,200 4,300
«Книжка» 2565,00 2580,00 3000,00 3060,00 4,270 4,350

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Сергей Гриневецкий
Реформа децентралізації в Україні: стан та актуальні виклики
21-22 червня в Одесі відбувся міжнародний форум "Реформа децентралізації: актуальні питання регіонального розвитку та досвід держав-членів ЄС і країн східного партнерства". Сергій Гриневецький був запрошений до участі у Міжнародному форумі як відомий український політик, народний депутат України трьох скликань, голова Одеської ОДА (1998-2005) та політичний експерт

 
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