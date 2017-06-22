ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Последнее видео
Круглий стіл «Журналістські розслідування в Одесі»:
Инфографика
Курсы валют. Доллар США. Покупка:
Погода




Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 4 августа
11:52 / 04.08.2017

ОДЕССА, 04 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 4 августа, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре».

USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR)
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
НБУ 2588,5752 3070,0502 4,2610
Банк «Восток» 2565,00 2590,00 3040,00 3075,00 4,100 4,300
Банк «Пивденный» 2581,00 2595,00 3045,00 3075,00 3,900 4,400
ПАО «Марфин Банк» 2571,00 2589,00 3035,00 3075,00 2,000 5,200
КБ «Мистобанк» 2580,00 2610,00 3020,00 3095,00 4,000 4,350
АКБ «ОТП Банк» 2577,00 2592,00 3045,00 3085,00
АТ «Ощадбанк» 2573,00 2602,00 2985,00 3080,00 3,720 4,300
«ПриватБанк» 2568,00 2600,00 3030,00 3080,00 4,150 4,500
АТ «Райффайзен Банк Аваль» 2580,00 2605,00 3020,00 3090,00 4,200 4,300
«7 километр» 2575,00 2585,00 3025,00 3075,00 4,200 4,300
«Книжка» 2570,00 2585,00 3015,00 3075,00 4,270 4,350

версия для печати
Поиск:
расширенный

Мнения
Сергей Гриневецкий
Реформа децентралізації в Україні: стан та актуальні виклики
21-22 червня в Одесі відбувся міжнародний форум "Реформа децентралізації: актуальні питання регіонального розвитку та досвід держав-членів ЄС і країн східного партнерства". Сергій Гриневецький був запрошений до участі у Міжнародному форумі як відомий український політик, народний депутат України трьох скликань, голова Одеської ОДА (1998-2005) та політичний експерт

 
Loading...

Последние новости:
17:16 04.08.2017
Елена Андрейчикова презентовала свою книгу «Акулы тоже занимаются любовью»
16:51 04.08.2017
Дети из зоны АТО прибыли на отдых в Одессу
15:23 04.08.2017
Территориальное отделение НАБУ открыли в Одессе
13:59 04.08.2017
Скорая помощь выезжает до 1000 раз за сутки
12:39 04.08.2017
21 книжный фестиваль «Зелёная волна» официально открылся в Одессе 3 августа


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.792