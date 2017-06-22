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Одесская таможня перечислила в госбюджет больше 10 миллиардов за первое полугодие
16:25 / 14.07.2017
ОДЕССА, 14 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С января по июнь текущего года одесская таможня обеспечила перечисление суммы свыше 10 млрд. грн. в госбюджет, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сегодня, 14 июля, в ходе пресс-конференции заявил начальник Одесской таможни ГФС Александр Власов.
По словам А. Власова, Одесской таможней ГФС на протяжении января-июня 2017 года обеспечено перечисление в госбюджет свыше 10 млрд. 640 млн. грн. таможенных платежей.
Это на 4 миллиарда 600 млн. грн. или почти вдвое больше чем за 6 месяцев 2016 года.
При этом в рамках «таможенного эксперимента» на строительство дорог Одесской области за І полугодие 2017 года перечислен 1 млрд. 530 млн.грн. Тогда, как в 2016 году перечисления составили всего 368,5 млн. грн., а в 2015 году из-за невыполнения индикативных показателей перечислений не было вообще.
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