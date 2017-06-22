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Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 12 июля
11:51 / 12.07.2017

ОДЕССА, 12 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 12 июля, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре».

USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR)
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
НБУ 2597,2011 2962,1079 4,2760
Банк «Восток» 2570,00 2595,00 2940,00 2980,00 4,100 4,250
Банк «Пивденный» 2580,00 2596,00 2947,00 2987,00 3,900 4,400
ПАО «Марфин Банк» 2580,00 2596,00 2930,00 2980,00 2,000 5,200
КБ «Мистобанк» 2590,00 2615,00 2925,00 2990,00 4,000 4,350
АКБ «ОТП Банк» 2585,00 2605,00 2940,00 2995,00
АТ «Ощадбанк» 2580,00 2615,00 2900,00 2975,00 3,850 4,380
«ПриватБанк» 2580,00 2615,00 2930,00 3000,00 4,150 4,600
АТ «Райффайзен Банк Аваль» 2575,00 2610,00 2920,00 2980,00 4,100 4,350
«7 километр» 2585,00 2595,00 2930,00 2980,00 4,200 4.300
«Книжка» 2580,00 2600,00 2920,00 2980,00 4,200 4,450

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Сергей Гриневецкий
Реформа децентралізації в Україні: стан та актуальні виклики
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