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Южный офис Госаудитслужбы за полгода провел 67 контрольных мероприятий
15:09 / 07.07.2017

ОДЕССА, 07 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За первое полугодие ревизоры Южного офиса Госаудитслужбы провели 67 контрольных мероприятий, по итогам ревизий выявлены финансовые и материальные потери на общую сумму более 55 миллионов гривен, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сегодня, 7 июля, в ходе брифинга сообщил начальник Южного офиса Государственной аудиторской службы Олег Муратов.

По словам О. Муратова, за первое полугодие 2017 года специалисты Южного офиса Госаудитслужбы Украины провели 49 ревизий, 12 государственных финансовых аудитов, 4 проверки государственных закупок, 2 ревизии выполнения местных бюджетов.

Как сообщил чиновник, только в ходе проведения ревизий были выявлены финансовые нарушения, который привели к нанесению ущерба государству на сумму более 55 млн. грн.

В то же время, предотвращены финансовые и материальные потери на сумму в 43 млн. грн. В правоохранительные органы передано 45 ревизионных материалов, по которым начато 16 досудебных расследований.

За нарушения финансовой дисциплины к административной ответственности привлечено 140 человек, применено 27 финансовых санкций в виде приостановки операций с бюджетными средствами.

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