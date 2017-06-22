ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Последнее видео
Круглий стіл Одеської обласної організації ВГО КВУ:
Погода




Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 4 июля
11:51 / 04.07.2017

ОДЕССА, 04 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 4 июля, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре».

USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR)
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
НБУ 2599.4486 2955.3131 4.4081
Банк «Восток» 2560,00 2585,00 2910,00 2945,00 4,200 4,350
Банк «Пивденный» 2580,00 2602,00 2915,00 2975,00 3,900 4,400
ПАО «Марфин Банк» 2581,00 2600,00 2910,00 2960,00 2,000 5,200
КБ «Мистобанк» 2575,00 2615,00 2910,00 2980,00 4,100 4,450
АКБ «ОТП Банк» 2575,00 2595,00 2910,00 2960,00
АТ «Ощадбанк» 2578,00 2620,00 2905,00 2975,00 3,900 4,500
«ПриватБанк» 2575,00 2615,00 2910,00 2980,00 4,200 4,600
АТ «Райффайзен Банк Аваль» 2580,00 2610,00 2910,00 2950,00 4,280 4,400
«7 километр» 2575,00 2585,00 2910,00 2960,00 4,200 4,350
«Книжка» 2565,00 2585,00 2900,00 2970,00 4,200 4,450

версия для печати
Поиск:
расширенный

Мнения
Сергей Гриневецкий
Реформа децентралізації в Україні: стан та актуальні виклики
21-22 червня в Одесі відбувся міжнародний форум "Реформа децентралізації: актуальні питання регіонального розвитку та досвід держав-членів ЄС і країн східного партнерства". Сергій Гриневецький був запрошений до участі у Міжнародному форумі як відомий український політик, народний депутат України трьох скликань, голова Одеської ОДА (1998-2005) та політичний експерт

 
Loading...

Последние новости:
17:52 04.07.2017
12 медучреждений в Одесской области реорганизуют в коммунальные некоммерческие предприятия
17:03 04.07.2017
СБУ перекрыла в Одессе контрабандный канал поставок психотропов из Европы
16:31 04.07.2017
Начата покраска самой большой крыши на промрынке «7 км»
14:27 04.07.2017
Взяты под арест двое фининспекторов, подозреваемых в получении взятки и попытке скрыться с места преступления
13:41 04.07.2017
Тротиловые шашки и три сотни боеприпасов найдены возле заброшенного сельского дома


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.015