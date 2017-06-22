|
|
План поступлений в бюджет Одессы на I полугодие перевыполнен на 6,4%
11:17 / 04.07.2017
ОДЕССА, 04 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По оперативным данным Департамента финансов горсовета, за І полугодие 2017 г. в бюджет города поступило 2 млрд. 710,8 млн. грн. или 106,4% от утвержденного плана на январь-июнь, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 4 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета.
Так, согласно оперативным данным, за І полугодие в бюджет города (без учета трансфертов и собственных поступлений бюджетных учреждений) поступило 2 млрд. 710,8 млн. грн. — 106,4% от утвержденного плана на январь-июнь и 53,2% от годового плана.
В общий фонд бюджета города (без учета трансфертов) за январь-июнь 2017 г. поступило 2 млрд. 556,3 млн. грн., или 105,6% от утвержденного плана на январь-июнь и 50,9% от годового плана. В сравнении с соответствующим периодом 2016 года поступления увеличились в 1,33 раза или на 635,3 млн. грн. По всем источникам общего фонда бюджета города Одессы плановые показатели 6-ти месяцев 2017 г. выполнены.
Основными бюджетоформирующими источниками бюджета города являются: налог на доходы физических лиц (54,2% поступлений общего фонда), фактические поступления составили 1 млрд. 386,1 млн. грн., темп роста поступлений к соответствующему периоду 2016 года — 141,7%; единый налог (14,5% поступлений общего фонда), фактические поступления — 371,6 млн. грн.; плата за землю (13,2% поступлений общего фонда), фактические поступления — 336,5 млн. грн.
Также в бюджет города Одессы за январь-июнь 2017 г. поступил акцизный налог в общей сумме 213,9 млн. грн. (акцизный налог с произведенного в Украине топлива — 18,7 млн. грн.; акцизный налог с ввезенного на таможенную территорию Украины топлива — 71,0 млн. грн.; акцизный налог с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров — 124,2 млн. грн.).
При годовом плане 164,0 млн. грн. в бюджет развития (без учета трансфертов) за январь-июнь фактически поступило 152,8 млн. грн., из них: от продажи земли и отчуждения имущества, коммунальной собственности — 107,2 млн. грн., средств паевого участия — 43,1 млн. грн., дивидендов (доход, начисленный на акции (доли, паи) хозяйственных обществ, в уставном капитале которых есть коммунальная собственность) — 2,5 млн. грн.
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
21-22 червня в Одесі відбувся міжнародний форум "Реформа децентралізації: актуальні питання регіонального розвитку та досвід держав-членів ЄС і країн східного партнерства". Сергій Гриневецький був запрошений до участі у Міжнародному форумі як відомий український політик, народний депутат України трьох скликань, голова Одеської ОДА (1998-2005) та політичний експерт
Loading...
Последние новости:
17:52 04.07.2017
17:03 04.07.2017
16:31 04.07.2017
14:27 04.07.2017
Взяты под арест двое фининспекторов, подозреваемых в получении взятки и попытке скрыться с места преступления
13:41 04.07.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.015
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»