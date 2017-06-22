План поступлений в бюджет Одессы на I полугодие перевыполнен на 6,4%

11:17 / 04.07.2017

ОДЕССА, 04 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По оперативным данным Департамента финансов горсовета, за І полугодие 2017 г. в бюджет города поступило 2 млрд. 710,8 млн. грн. или 106,4% от утвержденного плана на январь-июнь, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 4 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Так, согласно оперативным данным, за І полугодие в бюджет города (без учета трансфертов и собственных поступлений бюджетных учреждений) поступило 2 млрд. 710,8 млн. грн. — 106,4% от утвержденного плана на январь-июнь и 53,2% от годового плана.

В общий фонд бюджета города (без учета трансфертов) за январь-июнь 2017 г. поступило 2 млрд. 556,3 млн. грн., или 105,6% от утвержденного плана на январь-июнь и 50,9% от годового плана. В сравнении с соответствующим периодом 2016 года поступления увеличились в 1,33 раза или на 635,3 млн. грн. По всем источникам общего фонда бюджета города Одессы плановые показатели 6-ти месяцев 2017 г. выполнены.

Основными бюджетоформирующими источниками бюджета города являются: налог на доходы физических лиц (54,2% поступлений общего фонда), фактические поступления составили 1 млрд. 386,1 млн. грн., темп роста поступлений к соответствующему периоду 2016 года — 141,7%; единый налог (14,5% поступлений общего фонда), фактические поступления — 371,6 млн. грн.; плата за землю (13,2% поступлений общего фонда), фактические поступления — 336,5 млн. грн.

Также в бюджет города Одессы за январь-июнь 2017 г. поступил акцизный налог в общей сумме 213,9 млн. грн. (акцизный налог с произведенного в Украине топлива — 18,7 млн. грн.; акцизный налог с ввезенного на таможенную территорию Украины топлива — 71,0 млн. грн.; акцизный налог с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров — 124,2 млн. грн.).

При годовом плане 164,0 млн. грн. в бюджет развития (без учета трансфертов) за январь-июнь фактически поступило 152,8 млн. грн., из них: от продажи земли и отчуждения имущества, коммунальной собственности — 107,2 млн. грн., средств паевого участия — 43,1 млн. грн., дивидендов (доход, начисленный на акции (доли, паи) хозяйственных обществ, в уставном капитале которых есть коммунальная собственность) — 2,5 млн. грн.