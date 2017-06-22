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Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 3 июля
11:47 / 03.07.2017

ОДЕССА, 03 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 3 июля, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре».

USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR)
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
НБУ 2602.3367 2969.7866 4.3821
Банк «Восток» 2560,00 2590,00 2920,00 2955,00 4,200 4,350
Банк «Пивденный» 2582,00 2605,00 2935,00 2980,00 4,000 4,400
ПАО «Марфин Банк» 2583,00 2600,00 2920,00 2970,00 2,000 5,200
КБ «Мистобанк» 2585,00 2615,00 2920,00 2990,00 4,100 4,450
АКБ «ОТП Банк» 2575,00 2600,00 2920,00 2980,00
АТ «Ощадбанк» 2578,00 2620,00 2910,00 2985,00 4,000 4,550
«ПриватБанк» 2580,00 2620,00 2910,00 2990,00 4,200 4,600
АТ «Райффайзен Банк Аваль» 2580,00 2610,00 2920,00 2970,00 4,280 4,400
«7 километр» 2580,00 2590,00 2930,00 2980,00 4,200 4,350
«Книжка» 2570,00 2590,00 2920,00 2990,00 4,200 4,450

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Сергей Гриневецкий
Реформа децентралізації в Україні: стан та актуальні виклики
21-22 червня в Одесі відбувся міжнародний форум "Реформа децентралізації: актуальні питання регіонального розвитку та досвід держав-членів ЄС і країн східного партнерства". Сергій Гриневецький був запрошений до участі у Міжнародному форумі як відомий український політик, народний депутат України трьох скликань, голова Одеської ОДА (1998-2005) та політичний експерт

 
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