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Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 22 июня
11:22 / 22.06.2017
ОДЕССА, 22 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 22 июня, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре».
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