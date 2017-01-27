ИА «Контекст Причерноморье»
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Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 21 июня
11:56 / 21.06.2017

ОДЕССА, 21 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 21 июня, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре».

USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR)
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
НБУ 2603.4880 2904.4512 4.4444
Банк «Восток» 2580,00 2605,00 2880,00 2910,00 4,200 4,350
Банк «Пивденный» 2591,00 2605,00 2875,00 2920,00 4,000 4,550
ПАО «Марфин Банк» 2590,00 2605,00 2875,00 2910,00 2,000 5,200
КБ «Мистобанк» 2580,00 2615,00 2880,00 2940,00 4,200 4,500
АКБ «ОТП Банк» 2590,00 2605,00 2870,00 2910,00
АТ «Ощадбанк» 2585,00 2615,00 2855,00 2935,00 3,900 4,500
«ПриватБанк» 2590,00 2620,00 2870,00 2930,00 4,250 4,600
АТ «Райффайзен Банк Аваль» 2580,00 2610,00 2870,00 2910,00 4,320 4,400
«7 километр» 2590,00 2605,00 2870,00 2920,00 4,300 4,400
«Книжка» 2580,00 2605,00 2860,00 2930,00 4,350 4,650

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