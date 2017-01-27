Одесса > Новости > Финансы Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 21 июня 11:56 / 21.06.2017 ОДЕССА, 21 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 21 июня, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре». USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR) покупка продажа покупка продажа покупка продажа НБУ 2603.4880 — 2904.4512 — 4.4444 — Банк «Восток» 2580,00 2605,00 2880,00 2910,00 4,200 4,350 Банк «Пивденный» 2591,00 2605,00 2875,00 2920,00 4,000 4,550 ПАО «Марфин Банк» 2590,00 2605,00 2875,00 2910,00 2,000 5,200 КБ «Мистобанк» 2580,00 2615,00 2880,00 2940,00 4,200 4,500 АКБ «ОТП Банк» 2590,00 2605,00 2870,00 2910,00 — — АТ «Ощадбанк» 2585,00 2615,00 2855,00 2935,00 3,900 4,500 «ПриватБанк» 2590,00 2620,00 2870,00 2930,00 4,250 4,600 АТ «Райффайзен Банк Аваль» 2580,00 2610,00 2870,00 2910,00 4,320 4,400 «7 километр» 2590,00 2605,00 2870,00 2920,00 4,300 4,400 «Книжка» 2580,00 2605,00 2860,00 2930,00 4,350 4,650 версия для печати