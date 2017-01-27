ИА «Контекст Причерноморье»
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Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 9 июня
11:48 / 09.06.2017

ОДЕССА, 09 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 9 июня, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре».

USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR)
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
НБУ 2614.9214 2936.2952 4.5887
Банк «Восток» 2580,00 2605,00 2890,00 2930,00 4,400 4,600
Банк «Пивденный» 2595,00 2612,00 2890,00 2940,00 4,250 4,650
ПАО «Марфин Банк» 2592,00 2614,00 2880,00 2930,00 2,000 5,200
КБ «Мистобанк» 2593,00 2625,00 2890,00 2950,00 4,400 4,650
АКБ «ОТП Банк» 2595,00 2615,00 2895,00 2945,00
АТ «Ощадбанк» 2590,00 2625,00 2870,00 2945,00 4,000 4,600
«ПриватБанк» 2590,00 2620,00 2890,00 2940,00 4,400 4,800
АТ «Райффайзен Банк Аваль» 2590,00 2620,00 2890,00 2960,00 4,400 4,600
«7 километр» Выходной
«Книжка» 2595,00 2610,00 2890,00 2950,00 4,350 4,650

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