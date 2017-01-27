11:05 / 31.05.2017

ОДЕССА, 31 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Европейский банк реконструкции и развития открыл представительский офис в Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 31 мая, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

Как отметили в пресс-службе, ЕБРР открыл представительский офис в Одессе, чтобы способствовать привлечению инвестиций в экономику Украины, и в частности, Одесской области.

Вчера, 30 мая, состоялось также торжественное мероприятии по случаю открытия представительства банка.

«Привлечение инвестиций крайне важно для развития Одесской области. И в этом направлении много работы проводится и будет проводиться. Наша задача — создать комфортные условия для бизнеса, дать компаниям почувствовать, что работать в Одесской области можно и нужно. То, что сегодня в Одессе открылся офис Европейского банка реконструкции и развития, — это большая поддержка для местного бизнеса, это новые возможности, это обучение, финансовое содействие. Мы понимаем, что в этом направлении нужно работать», — отметил на церемонии первый заместитель председателя Одесской ОГА Александр Терещук.

СПРАВКА: Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР, European Bank for Reconstruction and Development) — международный финансово-кредитный институт, оказывающий помощь странам от Центральной Европы до Центральной Азии для проведения рыночных реформ, активного интегрирования экономик этих стран в международные хозяйственные связи.