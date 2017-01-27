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ЕБРР открыл представительский офис в Одессе
11:05 / 31.05.2017
ОДЕССА, 31 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Европейский банк реконструкции и развития открыл представительский офис в Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 31 мая, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.
Как отметили в пресс-службе, ЕБРР открыл представительский офис в Одессе, чтобы способствовать привлечению инвестиций в экономику Украины, и в частности, Одесской области.
Вчера, 30 мая, состоялось также торжественное мероприятии по случаю открытия представительства банка.
«Привлечение инвестиций крайне важно для развития Одесской области. И в этом направлении много работы проводится и будет проводиться. Наша задача — создать комфортные условия для бизнеса, дать компаниям почувствовать, что работать в Одесской области можно и нужно. То, что сегодня в Одессе открылся офис Европейского банка реконструкции и развития, — это большая поддержка для местного бизнеса, это новые возможности, это обучение, финансовое содействие. Мы понимаем, что в этом направлении нужно работать», — отметил на церемонии первый заместитель председателя Одесской ОГА Александр Терещук.
СПРАВКА: Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР, European Bank for Reconstruction and Development) — международный финансово-кредитный институт, оказывающий помощь странам от Центральной Европы до Центральной Азии для проведения рыночных реформ, активного интегрирования экономик этих стран в международные хозяйственные связи.
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