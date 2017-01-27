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Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 18 мая
10:51 / 18.05.2017
ОДЕССА, 18 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 18 мая, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре».
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