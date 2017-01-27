ИА «Контекст Причерноморье»
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Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 10 мая
11:42 / 10.05.2017

ОДЕССА, 10 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 10 мая, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре».

USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR)
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
НБУ 2650.9341 2905.6889 4.5286
Банк «Восток» 2610,00 2635,00 2830,00 2860,00 4,300 4,500
АБ «Пивденный» 2625,00 2649,00 2830,00 2910,00 4,300 4,700
ПАО «Марфин-Банк» 2626,00 2650,00 2850,00 2900,00 2,000 5,200
КБ «Мистобанк» 2615,00 2655,00 2840,00 2920,00 4,400 4,700
АКБ «ОТП Банк» 2625,00 2650,00 2840,00 2900,00
АТ «Ощадбанк» 2617,00 2657,00 2810,00 2915,00 4,250 4,650
КБ «ПриватБанк» 2615,00 2645,00 2820,00 2920,00 4,200 4,620
АТ «Райффайзен Банк Аваль» 2620,00 2660,00 2780,00 2900,00 4,350 4,540
«7 километр» 2625,00 2635,00 2850,00 2870,00 4,420 4,450
«Книжка» 2620,00 2640,00 2845,00 2890,00 4,350 4,550

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