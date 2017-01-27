1,8 миллиарда гривен поступило в горбюджет Одессы за 4 месяца

14:35 / 05.05.2017

ОДЕССА, 05 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По оперативным данным Департамента финансов Одесского горсовета, за январь-апрель 2017 г. в бюджет города поступило 1 млрд. 807,2 млн. грн., передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 5 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Так, по данным департамента, всего за 4 месяца 2017 г. (без учета трансфертов и собственных поступлений бюджетных учреждений) в бюджет города поступило 1 млрд. 807,2 млн. грн. Плановые показатели выполнены на 104,4%.

В общий фонд бюджета города (без учета трансфертов) за январь-апрель поступило 1 683,9 млн. грн., выполнение плана составило 102,7%. В сравнении с соответствующим периодом 2016 года поступления увеличились в 1,4 раза или на 443,1 млн. грн.

По всем источникам общего фонда бюджета города Одессы плановые показатели 4-х месяцев 2017 г. выполнены.

Основными бюджетоформирующими источниками бюджета города Одессы стали: налог на доходы физических лиц (52,7% поступлений общего фонда), фактические поступления за январь-апрель 2017 г. составили 887,3 млн. грн.; единый налог (15,4% поступлений общего фонда) фактические поступления — 260,0 млн. грн.; плата за землю (13,5% поступлений общего фонда) фактические поступления — 227,4 млн. грн.

Также в бюджет города Одессы за данный период поступило 140,0 млн. грн. акцизного налога (в т. ч. акцизного налога с произведенного в Украине топлива — 12,3 млн. грн.; с ввезенного на таможенную территорию Украины топлива — 43,5 млн. грн.; с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров — 84,2 млн. грн.).

По состоянию на 04.05.2017 г. в бюджет города Одессы поступило 16,0 млн. грн. процентов за размещение временно свободных средств на депозите, в том числе от ПАО КБ «Приватбанк» — 10,8 млн. грн.; АБ «Укргазбанк» — 5,2 млн. грн.

В бюджет развития (без учета трансфертов) за январь-апрель фактически поступило 122,3 млн. грн., из них от продажи земли и отчуждения имущества, находящегося в коммунальной собственности, — 93,1 млн. грн., средств паевого участия — 28,9 млн. грн., дивидендов (доход, начисленный на акции (доли, паи) хозобществ, в уставном капитале которых есть коммунальная собственность) — 0,3 млн. грн.

В бюджет города Одессы поступили в полном объеме согласно помесячной росписи образовательная и медицинская субвенции в суммах 242,6 млн. грн. и 284,4 млн. грн. соответственно.

Реверсная дотация (передача средств в Государственный бюджет) профинансирована за январь-апрель 2017 г. в полном объеме в сумме 52,2 млн. грн.