ИА «Контекст Причерноморье»
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Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 5 мая
11:38 / 05.05.2017

ОДЕССА, 05 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 5 мая, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре».

USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR)
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
НБУ 2648.5778 2894.1010 4.6005
Банк «Восток» 2620,00 2640,00 2850,00 2880,00 4,400 4,700
АБ «Пивденный» 2625,00 2649,00 2835,00 2910,00 4,300 4,700
ПАО «Марфин-Банк» 2625,00 2650,00 2855,00 2900,00 2,000 5,200
КБ «Мистобанк» 2615,00 2655,00 2830,00 2910,00 4,400 4,700
АКБ «ОТП Банк» 2625,00 2650,00 2860,00 2920,00
АТ «Ощадбанк» 2610,00 2655,00 2800,00 2900,00 4,250 4,650
КБ «ПриватБанк» 2625,00 2650,00 2830,00 2930,00 4,300 4,700
АТ «Райффайзен Банк Аваль» 2615,00 2655,00 2830,00 2900,00 4,380 4,580
«7 километр» Выходной
«Книжка» 2620,00 2640,00 2840,00 2875,00 4,600 4,800

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