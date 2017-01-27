Одесса > Новости > Финансы Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 5 мая 11:38 / 05.05.2017 ОДЕССА, 05 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 5 мая, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре». USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR) покупка продажа покупка продажа покупка продажа НБУ 2648.5778 — 2894.1010 — 4.6005 — Банк «Восток» 2620,00 2640,00 2850,00 2880,00 4,400 4,700 АБ «Пивденный» 2625,00 2649,00 2835,00 2910,00 4,300 4,700 ПАО «Марфин-Банк» 2625,00 2650,00 2855,00 2900,00 2,000 5,200 КБ «Мистобанк» 2615,00 2655,00 2830,00 2910,00 4,400 4,700 АКБ «ОТП Банк» 2625,00 2650,00 2860,00 2920,00 — — АТ «Ощадбанк» 2610,00 2655,00 2800,00 2900,00 4,250 4,650 КБ «ПриватБанк» 2625,00 2650,00 2830,00 2930,00 4,300 4,700 АТ «Райффайзен Банк Аваль» 2615,00 2655,00 2830,00 2900,00 4,380 4,580 «7 километр» Выходной — — — — — «Книжка» 2620,00 2640,00 2840,00 2875,00 4,600 4,800 версия для печати