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Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 28 апреля
11:15 / 28.04.2017

ОДЕССА, 28 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 28 апреля, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре».

USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR)
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
НБУ 2655.1453 2889.0636 4.6605
Банк «Восток» 2600,00 2630,00 2835,00 2860,00 4,500 4,700
Банк «Пивденный» 2623,00 2653,00 2830,00 2890,00 4,400 4,800
ПАО «Марфин Банк» 2623,00 2657,00 2840,00 2900,00 2,000 5,200
КБ «Мистобанк» 2610,00 2660,00 2820,00 2890,00 4,400 4,700
АКБ «ОТП Банк» 2615,00 2655,00 2830,00 2900,00
АТ «Ощадбанк» 2610,00 2660,00 2800,00 2900,00 4,300 4,700
«ПриватБанк» 2620,00 2660,00 2800,00 2900,00 4,450 4,850
АТ «Райффайзен Банк Аваль» 2630,00 2670,00 2840,00 2890,00 4,550 4,650
«7 километр» Выходной
«Книжка» 2615,00 2630,00 2835,00 2870,00 4,600 4,800

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