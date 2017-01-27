Облсовет принял изменения в бюджет области на 2017 год

11:53 / 26.04.2017

ОДЕССА, 26 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский областной совет на сегодняшнем внеочередном пленарном заседании принял решение о внесении изменений в своё решение от 21 марта «Об областном бюджете Одесской области на 2017 год», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Представлявшая проект руководитель Департамента финансов ОГА Марина Зинченко отметила, что проект предусматривает увеличение общего объёма бюджета в связи с увеличением поступлений (в частности от таможни), а также межбюджетных трансфертов. Таможенные поступления (от перевыполнения плана) планируется направить на ремонт ряда дорог области.

В доходной части прогнозные поступления «Субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на модернизацию и обновление материально-технической базы профессионально-технических учебных заведений» утверждены в сумме 330,0 тыс. грн., поступления средств из госбюджета от перевыполнения таможенных платежей — 1 млрд. 425 млн. 570,1 тыс. грн.

Из межбюджетных трансфертов предусматривается распределение «Субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на возмещение стоимости лекарственных средств для лечения отдельных заболеваний» в сумме 30 млн. 663,8 тыс. (распределение осуществлено по согласованию с постоянной комиссией областного совета по вопросам бюджета, финансово-экономической политики и деятельности в межсессионный период).

В пояснительной записке к проекту приведен Перечень объектов строительства, реконструкции и текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования в Одесской области за счет перевыполнения таможенных поступлений (согласованный с ВР, профильными министерствами и Автодором). Перечень объектов согласован на всю сумму 1 млрд. 425 млн. 570,1 тыс. грн., которую планируется получить в результате перевыполнения таможенных платежей за 2017 год с учетом неиспользованного остатка по 2016 год.

Так, планируется в 2017 году провести работы на 51 участке дорог области общей протяженностью 434,2 км. При этом будет введено в эксплуатацию 80 км дорог, которые являются наиболее экономически важными. Это дороги международного значения «Одесса – Рени» и «Одесса – Киев», которые играют важную роль в экономическом сообщении области и других регионов Украины. Также будут ремонтироваться дороги «Одесса — Вознесенск — Новый Буг», «Кодыма – Балта», «Спасское – Вилково», «Кучурган – Овидиополь», которые являются соединительными трансграничными дорогами, обеспечивают связь с трассами международного сообщения и имеют стратегическое значение.

Также в ходе сессии был внесён ряд дополнительных правок в решение.