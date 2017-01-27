Одесса > Новости > Финансы Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 24 апреля 11:52 / 24.04.2017 ОДЕССА, 24 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 24 апреля, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре». USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR) покупка продажа покупка продажа покупка продажа НБУ 2673.2780 — 2859.8728 — 4.7541 — Банк «Восток» 2642,00 2665,00 2840,00 2875,00 4,500 4,700 Банк «Пивденный» 2657,00 2674,00 2860,00 2920,00 4,400 4,700 ПАО «Марфин Банк» 2656,00 2674,00 2875,00 2905,00 2,000 5,200 КБ «Мистобанк» 2650,00 2690,00 2820,00 2890,00 4,500 4,800 АКБ «ОТП Банк» 2650,00 2690,00 2860,00 2920,00 — — АТ «Ощадбанк» 2655,00 2685,00 2800,00 2878,00 4,320 4,760 «ПриватБанк» 2650,00 2680,00 2840,00 2920,00 4,500 4,900 АТ «Райффайзен Банк Аваль» 2655,00 2685,00 2830,00 2870,00 4,650 4,750 «7 километр» 2660,00 2670,00 2840,00 2860,00 4,650 4,750 «Книжка» 2660,00 2680,00 2830,00 2875,00 4,600 4,800 версия для печати