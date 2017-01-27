ИА «Контекст Причерноморье»
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Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 24 апреля
11:52 / 24.04.2017

ОДЕССА, 24 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 24 апреля, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре».

USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR)
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
НБУ 2673.2780 2859.8728 4.7541
Банк «Восток» 2642,00 2665,00 2840,00 2875,00 4,500 4,700
Банк «Пивденный» 2657,00 2674,00 2860,00 2920,00 4,400 4,700
ПАО «Марфин Банк» 2656,00 2674,00 2875,00 2905,00 2,000 5,200
КБ «Мистобанк» 2650,00 2690,00 2820,00 2890,00 4,500 4,800
АКБ «ОТП Банк» 2650,00 2690,00 2860,00 2920,00
АТ «Ощадбанк» 2655,00 2685,00 2800,00 2878,00 4,320 4,760
«ПриватБанк» 2650,00 2680,00 2840,00 2920,00 4,500 4,900
АТ «Райффайзен Банк Аваль» 2655,00 2685,00 2830,00 2870,00 4,650 4,750
«7 километр» 2660,00 2670,00 2840,00 2860,00 4,650 4,750
«Книжка» 2660,00 2680,00 2830,00 2875,00 4,600 4,800

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