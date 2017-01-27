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Город с начала года получил из Госбюджета 49 миллионов гривен на ремонт и реконструкцию дорог
10:06 / 24.04.2017

ОДЕССА, 24 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский городской бюджет с начала года получил из Госбюджета в свой дорожный фонд 49 млн. грн. в качестве процента от акциза с произведенного в Украине топлива, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом директор Департамента финансов Светлана Бедрега сообщила сегодня, 24 апреля, в ходе аппаратного совещания в горсовете.

По её данным, общие поступления в бюджет Одессы по итогам 4 месяцев ожидаются в сумме 1 млрд. 678 млн. грн. Темп роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет 135% — дополнительные поступления составят более 400 млн. грн.

Также, по словам директора департамента, за данный период город получил из госбюджета свой процент от акциза с произведенного в Украине топлива — 49 млн. грн. Эти средства идут в дорожный фонд на ремонт и реконструкцию дорог.

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Артём Филипенко
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