ИА «Контекст Причерноморье»
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Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 19 апреля
11:00 / 19.04.2017

ОДЕССА, 19 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 19 апреля, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре».

USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR)
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
НБУ 2684.4959 2867.5785 4.7955
Банк «Пивденный» 2665,00 2685,00 2840,00 2890,00 4,300 4,800
ПАО «Марфин Банк» 2667,00 2687,00 2840,00 2875,00 2,000 5,200
КБ «Мистобанк» 2655,00 2690,00 2810,00 2890,00 4,400 4,800
АКБ «ОТП Банк» 2670,00 2690,00 2845,00 2895,00
АТ «Ощадбанк» 2655,00 2690,00 2805,00 2875,00 4,300 4,800
«ПриватБанк» 2670,00 2690,00 2800,00 2880,00 4,500 4,900
АТ «Райффайзен Банк Аваль» 2660,00 2695,00 2830,00 2880,00 4,650 4,800
«7 километр» 2665,00 2675,00 2830,00 2865,00 4,600 4,700
«Книжка» 2660,00 2680,00 2820,00 2855,00 4,600 4,800

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