Аудиторы в первом полугодии проверят поселковые советы Одесского региона

15:46 / 15.02.2017

ОДЕССА, 15 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Поселковые советы и объединённые территориальные громады Одесского региона в 2017 году будут подвергнуты аудиту, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье»

Об этом начальник Южного офиса Госаудитслужбы Украины Олег Муратов сообщил сегодня, 15 февраля, на брифинге.

Как рассказал начальник Южного офиса Госаудитслужбы, за первый и второй кварталы 2017 года аудиторская проверка пройдёт в Черноморске и Овидиопольском районе. В таких поселковых советах, как Таировский и Авангард, проверяющие «будут не только проводить ревизию, но и консультировать и советовать по правовым вопросам».

На очереди — проведение аудита в Измаильском районе, Балтской объединённой территориальной громаде, Лиманском районе.

«Я уверен, что за такими объединёнными громадами будущее. А на проведение аудита у нас уже есть много обращений и запросов депутатов», — заявил О. Муратов.