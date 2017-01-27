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«Миллионные финансовые нарушения сегодня есть везде», — глава Южного офиса Госаудитслужбы
15:16 / 15.02.2017

ОДЕССА, 15 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Начальник Южного офиса Госаудитслужбы Украины Олег Муратов заявил, что финансовые злоупотребления на сегодняшний день выявляются во всех сферах хоздеятельности, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом руководитель Южного офиса сообщил сегодня, 15 февраля, на расширенном заседании коллегии ведомства.

О. Муратов заявил о выявлении Госаудитслужбой финансовых нарушений во всех сферах хоздеятельности Одесского региона. В качестве примеров он привёл Государственную судебную администрацию и «Облавтодор», где «нарушения на миллионы». А аудит, проведенный по просьбе нового начальника областной экологической инспекции «по нехватке основных средств и каких-то тёмных схем с катерами», выявил нарушения, документы по которым будут вскоре переданы в правоохранительные органы.

В сфере образования, по словам начальника Южного офиса, ситуация также неблагополучна — «как ни проверишь какое-нибудь ПТУ, так нарушения сразу выявляются на 300-400 тыс. грн.».

О. Муратов отметил, что, по его оценкам, уже в первом полугодии 2017 года ревизорам Южного офиса удастся вернуть государству сумму денег вдвое больше, чем за весь 2016 год, т. е. 60 млн. 800 тыс. грн.

«Я рад, что мы создали возможность предварительного сбора информации, которую публикуем у себя на сайте. К тому моменту, когда мои сотрудники выходят на объект, они уже всё о нём знают. Как правило, 50% информации при проверке подтверждается», — добавил он.

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Артём Филипенко
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