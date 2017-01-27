ИА «Контекст Причерноморье»
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Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 14 февраля
11:50 / 14.02.2017

ОДЕССА, 14 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 14 февраля, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре».

USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR)
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
НБУ 2716.5110 2887.3795 4.6786
Банк «Восток» 2690,00 2740,00 2870,00 2915,00 4,400 4,700
ПАО «Марфин-Банк» 2702,00 2749,00 2860,00 2920,00 2,000 5,200
КБ «Мистобанк» 2720,00 2765,00 2880,00 2950,00 4,400 4,700
АКБ «ОТП Банк» 2720,00 2750,00 2875,00 2935,00
АТ «Ощадбанк» 2710,00 2760,00 2870,00 2945,00 4,350 4,720
АБ «Пивденный» 2715,00 2745,00 2870,00 2950,00 4,200 4,800
КБ «ПриватБанк» 2730,00 2770,00 2890,00 2930,00 4,650 4,900
АТ «Райффайзен Банк Аваль» 2690,00 2740,00 2830,00 2915,00 4,570 4,720
«Книжка» 2730,00 2750,00 2905,00 2960,00 4,400 4,700
«7 километр» 2735,00 2750,00 2910,00 2960,00 4,450 4,600

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