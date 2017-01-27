Одесса > Новости > Финансы Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 14 февраля 11:50 / 14.02.2017 ОДЕССА, 14 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 14 февраля, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре». USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR) покупка продажа покупка продажа покупка продажа НБУ 2716.5110 — 2887.3795 — 4.6786 — Банк «Восток» 2690,00 2740,00 2870,00 2915,00 4,400 4,700 ПАО «Марфин-Банк» 2702,00 2749,00 2860,00 2920,00 2,000 5,200 КБ «Мистобанк» 2720,00 2765,00 2880,00 2950,00 4,400 4,700 АКБ «ОТП Банк» 2720,00 2750,00 2875,00 2935,00 — — АТ «Ощадбанк» 2710,00 2760,00 2870,00 2945,00 4,350 4,720 АБ «Пивденный» 2715,00 2745,00 2870,00 2950,00 4,200 4,800 КБ «ПриватБанк» 2730,00 2770,00 2890,00 2930,00 4,650 4,900 АТ «Райффайзен Банк Аваль» 2690,00 2740,00 2830,00 2915,00 4,570 4,720 «Книжка» 2730,00 2750,00 2905,00 2960,00 4,400 4,700 «7 километр» 2735,00 2750,00 2910,00 2960,00 4,450 4,600 версия для печати