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Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 13 февраля
11:52 / 13.02.2017
ОДЕССА, 13 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 13 февраля, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре».
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