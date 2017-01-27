Одесса > Новости > Финансы Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 13 февраля 11:52 / 13.02.2017 ОДЕССА, 13 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 13 февраля, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре». USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR) покупка продажа покупка продажа покупка продажа НБУ 2720.6833 — 2891.8143 — 4.6234 — АБ «Пивденный» 2700,00 2745,00 2860,00 2950,00 4,200 4,800 КБ «Мистобанк» 2730,00 2770,00 2900,00 2980,00 4,400 4,700 ПАО «Марфин-Банк» 2692,00 2740,00 2860,00 2920,00 2,000 5,200 Банк «Восток» 2710,00 2745,00 2810,00 2920,00 4,400 4,700 КБ «ПриватБанк» 2730,00 2770,00 2900,00 2940,00 4,600 4,900 АКБ «ОТП Банк» 2710,00 2740,00 2870,00 2930,00 — — АТ «Ощадбанк» 2720,00 2765,00 2875,00 2955,00 4,320 4,700 АТ «Райффайзен Банк Аваль» 2700,00 2740,00 2830,00 2930,00 4,550 4,700 «Книжка» 2730,00 2750,00 2905,00 2960,00 4,400 4,700 «7 километр» 2735,00 2750,00 2910,00 2960,00 4,450 4,600 версия для печати