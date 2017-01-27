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Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 10 февраля
11:42 / 10.02.2017

ОДЕССА, 10 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 10 февраля, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре».

USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR)
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
НБУ 2702,5143 2889,5283 4,5787
АБ «Пивденный» 2700,00 2750,00 2860,00 2960,00 4,200 4,800
КБ «Мистобанк» 2715,00 2770,00 2900,00 2980,00 4,350 4,700
ПАО «Марфин-Банк» 2692,00 2740,00 2870,00 2930,00 2,000 5,200
Банк «Восток» 2710,00 2755,00 2880,00 2925,00 4,300 4,600
КБ «ПриватБанк» 2730,00 2770,00 2920,00 2960,00 4,500 4,800
АКБ «ОТП Банк» 2710,00 2740,00 2875,00 2935,00
АТ «Ощадбанк» 2715,00 2765,00 2875,00 2960,00 4,300 4,680
АТ «Райффайзен Банк Аваль» 2690,00 2740,00 2830,00 2930,00 4,500 4,650
«Книжка» 2730,00 2750,00 2900,00 2950,00 4,400 4,700
«7 километр» выходной

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