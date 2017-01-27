Одесса > Новости > Финансы Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 10 февраля 11:42 / 10.02.2017 ОДЕССА, 10 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 10 февраля, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре». USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR) покупка продажа покупка продажа покупка продажа НБУ 2702,5143 — 2889,5283 — 4,5787 — АБ «Пивденный» 2700,00 2750,00 2860,00 2960,00 4,200 4,800 КБ «Мистобанк» 2715,00 2770,00 2900,00 2980,00 4,350 4,700 ПАО «Марфин-Банк» 2692,00 2740,00 2870,00 2930,00 2,000 5,200 Банк «Восток» 2710,00 2755,00 2880,00 2925,00 4,300 4,600 КБ «ПриватБанк» 2730,00 2770,00 2920,00 2960,00 4,500 4,800 АКБ «ОТП Банк» 2710,00 2740,00 2875,00 2935,00 — — АТ «Ощадбанк» 2715,00 2765,00 2875,00 2960,00 4,300 4,680 АТ «Райффайзен Банк Аваль» 2690,00 2740,00 2830,00 2930,00 4,500 4,650 «Книжка» 2730,00 2750,00 2900,00 2950,00 4,400 4,700 «7 километр» выходной — — — — — версия для печати