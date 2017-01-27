|
русская версия | english version
|
|
Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 10 февраля
11:42 / 10.02.2017
ОДЕССА, 10 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 10 февраля, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре».
|
Поиск:
Артём Филипенко
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство
Loading...
Последние новости:
13:09 10.02.2017
Задержан одессит, который через фиктивный сайт получил данные банковских карт граждан и снял 100 тысяч гривен
12:39 10.02.2017
11:32 10.02.2017
«Нужна реформа финсистемы, поскольку НБУ не может защитить банки от интересов крупных акционеров», — эксперт
10:39 10.02.2017
10:01 10.02.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.009
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»