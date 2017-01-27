ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Обзоры
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Когда Вы обычно убираете/выбрасываете ёлку?
В течение недели после 1 января
В середине — конце января
В феврале
Весной
Ближе к следующему Новому году
Вообще не ставим ёлку
 
Погода




Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 9 февраля
11:47 / 09.02.2017

ОДЕССА, 09 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 9 февраля, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре».

USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR)
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
НБУ 2691,2499 2870,2180 4,5221
АБ «Пивденный» 2690,00 2740,00 2860,00 2960,00 4,200 4,800
КБ «Мистобанк» 2715,00 2770,00 2900,00 2980,00 4,350 4,700
ПАО «Марфин-Банк» 2702,00 2745,00 2870,00 2940,00 2,000 5,200
Банк «Восток» 2700,00 2750,00 2890,00 2940,00 4,300 4,600
КБ «ПриватБанк» 2730,00 2770,00 2920,00 2960,00 4,500 4,800
АКБ «ОТП Банк» 2715,00 2745,00 2890,00 2940,00
АТ «Ощадбанк» 2715,00 2765,00 2870,00 2965,00 4,280 4,680
АТ «Райффайзен Банк Аваль» 2680,00 2740,00 2810,00 2920,00 4,450 4,620
Минимум 2680,00 2740,00 2810,00 2920,00 2,000 4,600
Максимум 2730,00 2770,00 2920,00 2980,00 4,500 5,200
«Книжка» 2730,00 2750,00 2890,00 2940,00 4,400 4,700
«7 километр» 2735,00 2750,00 2900,00 2940,00 4,450 4,600

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Артём Филипенко
Хромой тигр Восточной Европы. Как популисты в Румынии ставят крест на «экономическом чуде»
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство

 
Loading...

Последние новости:
14:20 09.02.2017
«Области нужны ещё, как минимум, 104 местных пожарных команды», — глава ГУ ГСЧС области
14:07 09.02.2017
«ГПК Украина» получило новое название — «Контейнерный терминал Одесса»
13:41 09.02.2017
Передано в суд дело подрывников БТР в Беляевском районе
13:09 09.02.2017
10 февраля по Одессе и области сохранятся гололед и гололедица
11:27 09.02.2017
«Омелян обещает до 1 марта перевести главный офис АМПУ из Одессы в Киев», — УНИАН


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.214