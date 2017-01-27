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Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 8 февраля
11:53 / 08.02.2017

ОДЕССА, 08 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 8 февраля, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре».

USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR)
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
НБУ 2703,1894 2885,6547 4,5667
АБ «Пивденный» 2690,00 2740,00 2870,00 2960,00 4,200 4,800
КБ «Мистобанк» 2720,00 2770,00 2900,00 2980,00 4,400 4,700
ПАО «Марфин-Банк» 2690,00 2745,00 2860,00 2940,00 2,000 5,200
Банк «Восток» 2700,00 2745,00 2900,00 2945,00 4,300 4,600
КБ «ПриватБанк» 2730,00 2770,00 2920,00 2960,00 4,400 4,800
АКБ «ОТП Банк» 2725,00 2780,00 2900,00 2950,00
АТ «Ощадбанк» 2720,00 2770,00 2880,00 2975,00 4,300 4,720
АТ «Райффайзен Банк Аваль» 2960,00 2750,00 2830,00 2940,00 4,500 4,650
Минимум 2690,00 2740,00 2830,00 2940,00 2,000 4,600
Максимум 2730,00 2770,00 2920,00 2980,00 4,500 5,200
«Книжка» 2730,00 2750,00 2890,00 2940,00 4,400 4,700
«7 километр» 2735,00 2750,00 2900,00 2940,00 4,450 4,600

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