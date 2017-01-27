ИА «Контекст Причерноморье»
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Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 3 февраля
11:47 / 03.02.2017

ОДЕССА, 03 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 3 февраля, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре».

USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR)
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
НБУ 2698,6979 2916,7527 4,4989
АБ «Пивденный» 2700,00 2760,00 2890,00 2990,00 4,200 4,800
КБ «Мистобанк» 2720,00 2770,00 2900,00 2980,00 4,300 4,650
ПАО «Марфин-Банк» 2690,00 2755,00 2900,00 2975,00 2,000 5,200
КБ «ПриватБанк» 2730,00 2770,00 2940,00 2980,00 4,450 4,800
АКБ «ОТП Банк» 2720,00 2750,00 2910,00 2970,00
АТ «Ощадбанк» 2710,00 2770,00 2895,00 2990,00 4,280 4,650
АТ «Райффайзен Банк Аваль» 2690,00 2760,00 2880,00 2990,00 4,450 4,630
Минимум 2690,00 2750,00 2880,00 2970,00 2,000 4,630
Максимум 2730,00 2770,00 2940,00 2990,00 4,450 5,200
«Книжка» 2730,00 2750,00 2890,00 2940,00 4,400 4,700
«7 километр» Выходной

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