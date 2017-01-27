Одесса > Новости > Финансы Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 3 февраля 11:47 / 03.02.2017 ОДЕССА, 03 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 3 февраля, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре». USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR) покупка продажа покупка продажа покупка продажа НБУ 2698,6979 — 2916,7527 — 4,4989 — АБ «Пивденный» 2700,00 2760,00 2890,00 2990,00 4,200 4,800 КБ «Мистобанк» 2720,00 2770,00 2900,00 2980,00 4,300 4,650 ПАО «Марфин-Банк» 2690,00 2755,00 2900,00 2975,00 2,000 5,200 КБ «ПриватБанк» 2730,00 2770,00 2940,00 2980,00 4,450 4,800 АКБ «ОТП Банк» 2720,00 2750,00 2910,00 2970,00 — — АТ «Ощадбанк» 2710,00 2770,00 2895,00 2990,00 4,280 4,650 АТ «Райффайзен Банк Аваль» 2690,00 2760,00 2880,00 2990,00 4,450 4,630 Минимум 2690,00 2750,00 2880,00 2970,00 2,000 4,630 Максимум 2730,00 2770,00 2940,00 2990,00 4,450 5,200 «Книжка» 2730,00 2750,00 2890,00 2940,00 4,400 4,700 «7 километр» Выходной — — — — — версия для печати