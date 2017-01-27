ИА «Контекст Причерноморье»
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Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 2 февраля
11:45 / 02.02.2017

ОДЕССА, 02 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 2 февраля, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре».

USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR)
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
НБУ 2699,8586 2913,1474 4,4766
АБ «Пивденный» 2700,00 2755,00 2890,00 2990,00 4,200 4,800
КБ «Мистобанк» 2720,00 2775,00 2890,00 2970,00 4,400 4,700
ПАО «Марфин-Банк» 2708,00 2759,00 2900,00 2960,00 2,000 5,200
КБ «ПриватБанк» 2720,00 2760,00 2940,00 2980,00 4,400 4,700
АКБ «ОТП Банк» 2720,00 2750,00 2910,00 2970,00
АТ «Ощадбанк» 2710,00 2778,00 2895,00 2990,00 4,260 4,650
АТ «Райффайзен Банк Аваль» 2690,00 2750,00 2860,00 2970,00 4,450 4,580
Минимум 2690,00 2750,00 2860,00 2960,00 2,000 4,580
Максимум 2720,00 2778,00 2940,00 2990,00 4,450 5,200
«Книжка» 2730,00 2750,00 2890,00 2940,00 4,400 4,700
«7 километр» 2730,00 2745,00 2895,00 2935,00 4,450 4,600

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