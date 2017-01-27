ИА «Контекст Причерноморье»
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Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 1 февраля
11:45 / 01.02.2017

ОДЕССА, 01 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 1 февраля, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре».

USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR)
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
НБУ 2707,9535 2912,4040 4,5069
АБ «Пивденный» 2700,00 2755,00 2890,00 2980,00 4,200 4,800
КБ «Мистобанк» 2720,00 2775,00 2890,00 2970,00 4,400 4,700
ПАО «Марфин-Банк» 2708,00 2759,00 2900,00 2960,00 2,000 5,200
КБ «ПриватБанк» 2730,00 2770,00 2940,00 2990,00 4,400 4,700
АКБ «ОТП Банк» 2730,00 2770,00 2930,00 3000,00
АТ «Ощадбанк» 2720,00 2780,00 2895,00 2990,00 4,260 4,680
АТ «Райффайзен Банк Аваль» 2700,00 2760,00 2860,00 2970,00 4,450 4,600
Минимум 2700,00 2755,00 2860,00 2960,00 2,000 4,600
Максимум 2730,00 2780,00 2940,00 3000,00 4,450 5,200
«Книжка» 2730,00 2750,00 2890,00 2940,00 4,400 4,700
«7 километр» 2730,00 2745,00 2895,00 2935,00 4,450 4,600

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