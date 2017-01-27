Одесса > Новости > Финансы Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 27 января 11:36 / 27.01.2017 ОДЕССА, 27 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 27 января, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре». USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR) покупка продажа покупка продажа покупка продажа НБУ 2721,3078 — 2911,7993 — 4,5632 — АБ «Пивденный» 2720,00 2820,00 2900,00 3000,00 4,200 4,800 КБ «Мистобанк» 2765,00 2810,00 2930,00 3030,00 4,400 4,800 ПАО «Марфин-Банк» 2732,00 2779,00 2910,00 2970,00 2,000 5,200 КБ «ПриватБанк» 2757,00 2800,00 2940,00 2990,00 4,500 4,800 АКБ «ОТП Банк» 2735,00 2775,00 2900,00 2970,00 — — АТ «Ощадбанк» 2740,00 2805,00 2900,00 2995,00 4,280 4,730 АТ «Райффайзен Банк Аваль» 2710,00 2770,00 2850,00 2960,00 4,500 4,600 Минимум 2710,00 2770,00 2850,00 2960,00 2,000 4,600 Максимум 2765,00 2820,00 2940,00 3030,00 4,550 5,200 «Книжка» 2765,00 2795,00 2920,00 2980,00 4,500 4,900 «7 километр» Выходной — — — — — версия для печати