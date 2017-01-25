Одесса > Новости > Финансы Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 25 января 11:35 / 25.01.2017 ОДЕССА, 25 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 25 января, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре». USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR) покупка продажа покупка продажа покупка продажа НБУ 2723,1902 — 2926,8848 — 4,5987 — АБ «Пивденный» 2720,00 2780,00 2900,00 3000,00 4,200 4,800 КБ «Мистобанк» 2760,00 2820,00 2925,00 3010,00 4,400 4,800 ПАО «Марфин-Банк» 2742,00 2795,00 2920,00 2990,00 2,000 5,200 КБ «ПриватБанк» 2765,00 2820,00 2965,00 3020,00 4,550 4,800 АКБ «ОТП Банк» 2750,00 2790,00 2930,00 3000,00 — — АТ «Ощадбанк» 2745,00 2820,00 2900,00 3000,00 4,300 4,750 АТ «Райффайзен Банк Аваль» 2710,00 2770,00 2860,00 2970,00 4,520 4,700 Минимум 2710,00 2770,00 2860,00 2970,00 2,000 4,700 Максимум 2765,00 2820,00 2970,00 3020,00 4,550 5,200 «Книжка» 2770,00 2810,00 2940,00 3000,00 4,500 4,900 «7 километр» 2790,00 2805,00 2960,00 2990,00 4,600 4,850 версия для печати