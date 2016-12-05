Одесса > Новости > Финансы Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 24 января 11:47 / 24.01.2017 ОДЕССА, 24 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 24 января, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре». USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR) покупка продажа покупка продажа покупка продажа НБУ 2733,2499 — 2928,6773 — 4,5934 — АБ «Пивденный» 2700,00 2780,00 2900,00 3000,00 4,200 4,800 КБ «Мистобанк» 2760,00 2820,00 2910,00 3010,00 4,400 4,800 ПАО «Марфин-Банк» 2742,00 2799,00 2920,00 3000,00 2,000 5,200 КБ «ПриватБанк» 2765,00 2820,00 2970,00 3020,00 4,550 4,800 АКБ «ОТП Банк» 2750,00 2790,00 2930,00 3010,00 — — АТ «Ощадбанк» 2750,00 2830,00 2900,00 3000,00 4,300 4,750 АТ «Райффайзен Банк Аваль» 2730,00 2790,00 2890,00 3000,00 4,550 4,730 Минимум 2700,00 2780,00 2890,00 3000,00 2,000 4,730 Максимум 2765,00 2830,00 2970,00 3020,00 4,550 5,200 «Книжка» 2770,00 2810,00 2940,00 3000,00 4,500 4,900 «7 километр» 2790,00 2805,00 2960,00 2990,00 4,600 4,850 версия для печати