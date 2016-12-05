ИА «Контекст Причерноморье»
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Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 24 января
11:47 / 24.01.2017

ОДЕССА, 24 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 24 января, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре».

USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR)
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
НБУ 2733,2499 2928,6773 4,5934
АБ «Пивденный» 2700,00 2780,00 2900,00 3000,00 4,200 4,800
КБ «Мистобанк» 2760,00 2820,00 2910,00 3010,00 4,400 4,800
ПАО «Марфин-Банк» 2742,00 2799,00 2920,00 3000,00 2,000 5,200
КБ «ПриватБанк» 2765,00 2820,00 2970,00 3020,00 4,550 4,800
АКБ «ОТП Банк» 2750,00 2790,00 2930,00 3010,00
АТ «Ощадбанк» 2750,00 2830,00 2900,00 3000,00 4,300 4,750
АТ «Райффайзен Банк Аваль» 2730,00 2790,00 2890,00 3000,00 4,550 4,730
Минимум 2700,00 2780,00 2890,00 3000,00 2,000 4,730
Максимум 2765,00 2830,00 2970,00 3020,00 4,550 5,200
«Книжка» 2770,00 2810,00 2940,00 3000,00 4,500 4,900
«7 километр» 2790,00 2805,00 2960,00 2990,00 4,600 4,850

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Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
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