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Порядка 80-90 тысяч одесситов получают субсидии на теплоснабжение
16:29 / 23.01.2017
ОДЕССА, 23 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По данным директора Департамента финансов Одесского горсовета Светланы Бедреги, по городу число получателей субсидии на теплоснабжение составляет порядка 80-90 тысяч человек, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье»
Об этом директор департамента сообщила сегодня, 23 января, в ходе аппаратного совещания.
По информации С. Бедреги, 20 января в горбюджет поступили образовательная и медицинская субвенции.
Также профинансирован Департамент труда и социальной защиты Одесского горсовета.
«В расходной части январь всегда сложный, поэтому аванс получили далеко не все. Но это по техническим причинам. Я надеюсь, что все начисления будут произведены до конца недели, также, как и поданные заявки на аванс», — заявила С. Бедрега.
Кроме того, по её словам, на этой неделе будет дотировано КП «Теплоснабжение города Одесса» в размере 17 млн. грн. — это на своих счетах увидят 18 тыс. 843 пенсионера, которые получат субсидию сразу за два месяца – декабрь 2016 г. и январь 2017 г.
Ещё 18 млн. грн в виде дотации обещано предприятию «Одесагазпоставка».
«Деньги у нас есть, проблема с лицевыми счетами самого поставщика газа. То есть, когда они предоставят всю информацию к ним «уйдёт» 18 млн. грн.», — подчеркнула С. Бедрега.
По словам директора Департамента финансов, количество получателей субсидий на теплоснабжение по городу ориентировочно составляет 80-90 тыс. человек.
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Сергей Гриневецкий
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