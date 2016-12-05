Задолженность по зарплате в Одессе составляет 44 миллиона гривен

15:03 / 23.01.2017

ОДЕССА, 23 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ —Задолженность по зарплате в Одессе по сравнению с декабрём сократилась на 1 млн. грн. и на 1 января составила 44 млн. грн., передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье»

Об этом директор Департамента труда и социальной политики Одесского горсовета Елена Китайская сообщила сегодня, 23 января, в ходе аппаратного совещания.

Так, по информации директора департамента, на 1 декабря 2016 года задолженность по зарплате составила 45,1 млн. грн. — 88% от общей задолженности по области, где её размеры выросли до 51 млн. грн.

На 1 января задолженность удалось сократить лишь на 1,1 млн. грн.

В числе причин чиновник назвала отсутствие оборотных средств на предприятиях, резкое уменьшение объёмов заказов или их полное отсутствие, сокращение рынка сбыта, недофинансирование госпредприятий из бюджетов, длительные процедуры прохождения санаций и банкротства.

Сегодня задолженности имеют в городе 13 предприятий, девять из которых — экономически активные, а четыре — банкроты. При этом в должниках предприятия государственной формы собственности, не выплатившие своим работникам 5,7 млн. грн.

Среди предприятий, находящихся в процедуре санации или банкротства, самый крупный должник — Одесский нефтеперерабатывающий завод, чей долг составляет 30,9 млн. грн., т.е. 60% от общей суммы долгов по городу. Согласно данным, каждому из 245 работников госпредприятий было не выплачено более 23 тыс. грн.

«На предприятиях коммунальной собственности задолженности по зарплате нет, поскольку ведётся жёсткий контроль со стороны финансового департамента и других структурных подразделений», — подчеркнула Е. Китайская.