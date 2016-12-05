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«Многие одесские предприятия начисляют «минималку» даже руководству», — мониторинг
14:41 / 23.01.2017

ОДЕССА, 23 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Проведенный в Одессе мониторинг показал, что многие предприятия официально начисляют минимальные зарплаты даже своему руководству, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом директор Департамента труда и социальной политики Одесского горсовета Елена Китайская сообщила сегодня, 23 января, в ходе аппаратного совещания.

По информации директора департамента, в Одессе в 2016 году на работу было принято 55 тысяч человек, а уволено 59,5 тысяч работников. Кроме того, в отпусках без сохранения заработной платы находилось 2 тыс. 700 человек. На неполный рабочий график было переведено 6,5 тыс. работников.

Каждый штатный работник отработал в среднем 1 тыс. 273 часа, что составило всего 85,3% от нормального фонда рабочего времени.

А проведенный Департаментом финансов мониторинг показал, что во многих случаях начисление заработной платы происходило с учётом минимального уровня даже для руководящего состава.

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ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
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