«Многие одесские предприятия начисляют «минималку» даже руководству», — мониторинг

14:41 / 23.01.2017

ОДЕССА, 23 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Проведенный в Одессе мониторинг показал, что многие предприятия официально начисляют минимальные зарплаты даже своему руководству, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом директор Департамента труда и социальной политики Одесского горсовета Елена Китайская сообщила сегодня, 23 января, в ходе аппаратного совещания.

По информации директора департамента, в Одессе в 2016 году на работу было принято 55 тысяч человек, а уволено 59,5 тысяч работников. Кроме того, в отпусках без сохранения заработной платы находилось 2 тыс. 700 человек. На неполный рабочий график было переведено 6,5 тыс. работников.

Каждый штатный работник отработал в среднем 1 тыс. 273 часа, что составило всего 85,3% от нормального фонда рабочего времени.

А проведенный Департаментом финансов мониторинг показал, что во многих случаях начисление заработной платы происходило с учётом минимального уровня даже для руководящего состава.