ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Обзоры
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Когда Вы обычно убираете/выбрасываете ёлку?
В течение недели после 1 января
В середине — конце января
В феврале
Весной
Ближе к следующему Новому году
Вообще не ставим ёлку
 
Погода




Самые высокие зарплаты в Одессе в 2016 году получали транспортники и финансисты
13:18 / 23.01.2017

ОДЕССА, 23 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ —В Одессе в 2016 году средние зарплаты выше 7 тыс. грн. получали работники транспортной сферы, финансисты и страховщики, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом директор Департамента труда и социальной политики Одесского горсовета Елена Китайская сообщила сегодня, 23 января, в ходе аппаратного совещания.

По словам директора Департамента, самыми высокооплачиваемыми работниками в 2016 г. в Одессе оказались те, кто занят в области страхования, финансов и транспорта — их средние заработные платы превышали 7 тыс. грн.

Наиболее низкие зарплаты — ниже 4 тыс. грн. — сохранялась в оптовой и розничной торговле, строительстве, образовании, здравоохранении и сфере предоставления социальных услуг.

«На уровень средней заработной платы также влияет и сокращение численности штатных работников. На сегодняшний день численность штатных работников по области составляет 245 тыс. 600 человек, что на 1,7% ниже, чем в 2015 году», — заявила Е. Китайская.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
Loading...

Последние новости:
10:41 24.01.2017
Одессита будут заочно судить за участие в деятельности «ЛНР» и её освещение в интернете
10:26 24.01.2017
Максим Степанов возрождает практику аппаратных совещаний в ОГА
10:01 24.01.2017
«Башню Пушкина» в Аккерманской крепости законсервируют для замены крыши
09:41 24.01.2017
Средний возраст пассажирских вагонов на ОЖД достигает 31 года
09:17 24.01.2017
Передано в суд дело офицера, который привёз в Одессу арсенал боеприпасов из зоны АТО


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.009