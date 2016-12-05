|
русская версия | english version
|
|
Самые высокие зарплаты в Одессе в 2016 году получали транспортники и финансисты
13:18 / 23.01.2017
ОДЕССА, 23 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ —В Одессе в 2016 году средние зарплаты выше 7 тыс. грн. получали работники транспортной сферы, финансисты и страховщики, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом директор Департамента труда и социальной политики Одесского горсовета Елена Китайская сообщила сегодня, 23 января, в ходе аппаратного совещания.
По словам директора Департамента, самыми высокооплачиваемыми работниками в 2016 г. в Одессе оказались те, кто занят в области страхования, финансов и транспорта — их средние заработные платы превышали 7 тыс. грн.
Наиболее низкие зарплаты — ниже 4 тыс. грн. — сохранялась в оптовой и розничной торговле, строительстве, образовании, здравоохранении и сфере предоставления социальных услуг.
«На уровень средней заработной платы также влияет и сокращение численности штатных работников. На сегодняшний день численность штатных работников по области составляет 245 тыс. 600 человек, что на 1,7% ниже, чем в 2015 году», — заявила Е. Китайская.
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.
Loading...
Последние новости:
10:41 24.01.2017
10:26 24.01.2017
10:01 24.01.2017
09:41 24.01.2017
09:17 24.01.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.009
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»