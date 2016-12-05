Самые высокие зарплаты в Одессе в 2016 году получали транспортники и финансисты

13:18 / 23.01.2017

ОДЕССА, 23 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ —В Одессе в 2016 году средние зарплаты выше 7 тыс. грн. получали работники транспортной сферы, финансисты и страховщики, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом директор Департамента труда и социальной политики Одесского горсовета Елена Китайская сообщила сегодня, 23 января, в ходе аппаратного совещания.

По словам директора Департамента, самыми высокооплачиваемыми работниками в 2016 г. в Одессе оказались те, кто занят в области страхования, финансов и транспорта — их средние заработные платы превышали 7 тыс. грн.

Наиболее низкие зарплаты — ниже 4 тыс. грн. — сохранялась в оптовой и розничной торговле, строительстве, образовании, здравоохранении и сфере предоставления социальных услуг.

«На уровень средней заработной платы также влияет и сокращение численности штатных работников. На сегодняшний день численность штатных работников по области составляет 245 тыс. 600 человек, что на 1,7% ниже, чем в 2015 году», — заявила Е. Китайская.