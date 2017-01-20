Одесса > Новости > Финансы Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 20 января 11:45 / 20.01.2017 ОДЕССА, 20 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 20 января, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре». USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR) покупка продажа покупка продажа покупка продажа НБУ 2744,2159 — 2927,5295 — 4,6236 — АБ «Пивденный» 2750,00 2820,00 2930,00 3020,00 4,400 4,900 КБ «Мистобанк» 2770,00 2850,00 2940,00 3040,00 4,400 4,800 ПАО «Марфин-Банк» 2752,00 2808,00 2900,00 2980,00 2,000 5,200 КБ «ПриватБанк» 2770,00 2830,00 2960,00 3010,00 4,600 4,900 АКБ «ОТП Банк» 2760,00 2810,00 2930,00 3010,00 — — АТ «Ощадбанк» 2750,00 2845,00 2900,00 3000,00 4,300 4,780 АТ «Райффайзен Банк Аваль» 2730,00 2810,00 2890,00 3010,00 4,550 4,750 Минимум 2730,00 2808,00 2890,00 2980,00 2,000 4,750 Максимум 2770,00 2850,00 2960,00 3040,00 4,600 5,200 «Книжка» 2790,00 2815,00 2930,00 2990,00 4,500 4,900 «7 километр» Выходной — — — — — версия для печати